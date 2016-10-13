"Ботафого" с Дуду обыграл "Интернасионал" с Алексом и Витинью

"Ботафого" обыграл "Интернасионал" в матче 30-го тура чемпионата Бразилии - 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил с пенальти Сасса. В составе победителей первый тайм отыграл бывший хавбек ЦСКА Дуду. За "Интернасьонал" в стартовом составе вышли экс-капитан "Спартака" Алекс и нападающий Витинью, ранее защищавший цвета ЦСКА.

В другом поединке "Коринтианс" выиграл в выездном поединке с "Санта Крусом" - 4:2. Дубль в составе команды оформил еще один экс-форвард ЦСКА Гильерме.

Еще в одном матче игрового дня "Куритиба" и "Фигейренсе" обошлись без голов.

Чемпионат Бразилии

Серия A

30-й тур

"Куритиба" - "Фигейренсе" - 0:0

"Ботафого" - "Интернасьонал" - 1:0 (0:0)

Гол: Сасса, 86 - с пенальти.

"Санта Круз" - "Коринтианс" - 2:4 (1:1)

Голы: Графите, 30 (1:0). Гильерме, 38 (1:1). Марлоне, 48 (1:2). Гильерме, 55 (1:3). Кено, 81 (2:3). Лукка, 90+2 (2:4).