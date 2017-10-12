БАТЭ присуждено поражение за включение в заявку Веремко

Дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола присудил БАТЭ поражение в матче со "Слуцком". Игра завершилась победой борисовского клуба со счетом 6:0, однако БФФ признал неправомерным включение в запас вратаря Сергея Веремко. Бывший голкипер "Крыльев Советов" и "Уфы" был дисквалифицирован на 5 игр за атаку соперника в игре 6 августа с "Минском" и оштрафован на 50 базовых величин 1150 рублей). Срок дисквалификации истек перед поединком со "Слуцком".

Тем не менее, согласно регламенту, временная дисквалификация продлевается до тех пор, пока не будет оплачен штраф. Игра БАТЭ - "Слуцк" состоялась 23 сентября, а по словам финдиректора БФФ Елены Петуховой, деньги на расчетный счет пришли только 27 сентября.

БАТЭ за шесть туров до конца сезона отстает от "Шахтера" на 2 очка, а после присуждения поражения - на 5.