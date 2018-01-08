"Астана" продлила контракт с лучшим тренером Болгарии-2017

"Астана" продлила контракт со Станимиром Стойловым, сообщает официальный сайт клуба. Специалист возглавляет астанинцев с 2014 года и выиграл с ними четыре последних чемпионата Казахстана. Кроме того, в сезоне-2017/18 он пробился с командой в плей-офф Лиги Европы. По итогам 2017 года он был назван лучшим болгарским тренером.

- Я с самого начала не скрывал, что моим приоретом была и остается работа в "Астане", - сказал Стойлов. - Мы многого добились вместе за прошедшие годы, мне очень полюбились наши болельщики, город и весь Казахстан, ставшая моей второй Родиной, и я надеюсь, что мы сможем постоять за честь нашего клуба в матчах со "Спортингом". Предстоят важнейшие сборы и ребятам необходимо "без раскачки" втягиваться в сезон и поскорее набрать форму.