Аршавин наказан за удар соперника. Он дисквалифицирован на два матча

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин дисквалифицирован на два матча. Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

– За опасную грубую игру, выраженную в ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы после остановки игры, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кайрат" Андрея Аршавина дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 27 октября 2018 года", – говорится в сообщении на сайте КФФ.

Напомним, Аршавин получил прямую красную карточку в матче 31-го тура чемпионата Казахстана против "Иртыша" (0:1). На 86-й минуте он наступил на упавшего соперника.