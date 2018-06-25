Армянского тренера подозревают в организации договорного матча

Тренер армянского клуба "Ширак" Арарат Арутюнян подозревается в организации договорного матча.

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении, тренер 3 мая предложил игроку "Бананца" Эдварду Кподо за поражение в игре с "Шираком" 5000 долларов. По данным следствия, Кподо, выступавший ранее за "Ширак", забрал при встрече с Арутюняном 1000 долларов в качестве аванса, а затем рассказал обо всем руководству своего клуба.

Футболист заявил, что взял деньги, так как "Ширак" не выплатил ему бонусы в размере 1500 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренер сейчас находится под подпиской о невыезде.