 "Андерлехт" - 34-кратный чемпион Бельгии. ФУТБОЛ - Зарубежные. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:38 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Андерлехт" - 34-кратный чемпион Бельгии

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"Андерлехт" стал чемпионом Бельгии в сезоне-2016/17. Для брюссельцев это 34-й чемпионский титул, у ближайшего преследователя - "Брюгге" - 14 чемпионств. "Андерлехт" вновь стал первым после трехлетнего перерыва.

В золотом матче против "Шарлеруа" (3:1) дубль оформил лучший бомбардир чемпионата страны, экс-форвард киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик.

Чемпионат Бельгии

Высшая лига

Чемпионский плей-офф

9-й тур

"Шарлеруа" - "Андерлехт" - 1:3 (1:0)

Голы: Бедиа, 27 (1:0). Теодорчик, 59 (1:1). Теодорчик, 81 (1:2). Брюно, 87 (1:3).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/belgium/highest/2016-2017/

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