Урби Эмануэлсон: "В "Зените" нет суперзвезд, как это было несколько лет назад"

Полузащитник "Утрехта" Урби Эмануэлсон в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Зенитом" подчеркнул, что состав петербуржцев не так силен, как это было несколько лет назад. При этом хавбек отметил, что это не говорит о слабости соперника.

- У "Зенита" широкий выбор футболистов, но их имена не настолько громкие, как это было несколько лет назад, - приводит De Telegraaf слова Эмануэлсона. - В команде нет суперзвезд, которые были здесь несколько лет назад.

Я играл с ними, когда был в "Милане". Но это не означает, что их состав плох. Для "Утрехта" этот матч не будет простым, но мы должны верить в себя. Нельзя начинать турнир, думая о том, что его нельзя выиграть.

Напомним, что матч "Утрехт" - "Зенит" состоится сегодня, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.