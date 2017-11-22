Столе Сольбаккен: "Локо" занимает первое место в РФПЛ, но разница в классе среди лидеров невелика"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что некоторые футболисты его команды не смогут играть из-за того, что не набрали кондиции после травм. Специалист также добавил, что между первыми четырьмя-пятью клубами РФПЛ разница в классе не так велика.

- Травмированные футболисты прилетели с вами?

- Некоторые ребята восстановились, но играть они не готовы, потому что находятся не в форме. Томсена, возможно, завтра увидите, но не сначала матча.

- Как оцените уровень игры вратарей "Локомотива" Коченкова и Медведева? Они играют также плохо, как в 2010 году играл Рыжиков?

- "Рубин" в 2010 году был отличной командой. Мы только один матч у него выиграли. Вам нравится сравнивать "Локомотив" и "Рубин", но обе эти команды классные. Но голкиперы "Локомотива" чуть лучше играют ногами, если вам именно это было интересно. Вы ищите сенсации?

- Что думаете об уровне чемпионата России? Команды РФПЛ выступают на хорошем международной уровне, в частности "Локомотив".

- Тут дело в футболистах, которые регулярно выступают и хотят попадать в главную команду. В некоторых матчах российские клубы играют очень хорошо. "Локомотив" занимает первое место в чемпионате, но между первыми четырьмя-пятью командами разница в классе не так велика. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.