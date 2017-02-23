Станислав Крицюк: "Краснодар" забил быстрый гол, это нам помогло"

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк, после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (1:1) заявил, что соперник создал не много опасных моментов, а также отметил, что российская команда будет прогрессировать и улучшать свою игру к следующему раунду. "Краснодар" вышел в 1/8 финала, обыграв "Фенербахче" со счетом 2:1 в двух встречах.

– Мы могли играть чуть лучше, но "Фенербахче" был очень настроен, им нужно было выигрывать, забивать, – цитирует сайт "Краснодара" Крицюка. – Как и нам. Забили быстрый гол, и это нам очень помогло. Не сказал бы, что у соперника было много опасных моментов, создавали все с флангов и с дальних ударов. Просмотрим игру, будем делать выводы, стараться прогрессировать и улучшать нашу игру.