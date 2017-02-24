10:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Радослав Ковач: "Караваев может перейти только в "Спартак"

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Спортивный директор "Спарты" Радослав Ковач заявил, что доволен игрой российского защитника Вячеслава Караваева, который отметился голом в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1). В текущем сезоне чемпионата Чехии 21-летний футболист провел 14 матчей и отметился двумя голами, в Лиге Европы у него 8 игр и один мяч.

– Он очень хороший игрок – много двигается, понимает игру, – цитирует ТАСС Ковача. – Тем более он еще и отличный парень, здесь его очень любят. Есть только одна команда, в которую он может перейти, – московский "Спартак".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4048883

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КОММЕНТАРИИ (1)
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waleriy

Только СПАРТАК !!!

11:47

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