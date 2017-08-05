Александр Ермакович: "Задача БАТЭ - выйти в групповой турнир Лиги Европы"

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что команду ждет непростое противостояние в 4-м отборочном раунде Лиги Европы с "Александрией". Специалист подчеркнул, что его подопечные сделают все возможное для выхода в групповую стадию турнира.

– "Александрия"? Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в том каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины, – цитирует клубная пресс-служба Ермаковича. – Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу.

Так что "Александрия", несомненно, крепкий оппонент. На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую "Астру": в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и 5-е место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды

Ожидания от противостояния? Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача – выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем все возможное для выполнения этой цели!