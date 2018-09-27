Станислав Черчесов: "Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Германия отлично справится с организацией чемпионата Европы 2024 года. На проведение турнира также претендовала Турция.

- Могу сказать, что и Германия, и Турция являются по- настоящему футбольными странами, - сказал Черчесов в интервью ТАСС. - За последние два года мы дважды играли в Турции и не понаслышке знаем, как там болельщики любят футбол и поддерживают свою сборную.

Естественно, я хорошо знаком с тем, как обстоят дела с футбольной инфраструктурой в Германии, так как выступал в этой стране в качестве игрока и не раз бывал в качестве тренера. Германия имеет опыт проведения чемпионата мира в 2006 году и, уверен, отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы - 2024.

Турнир примут 10 немецких городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.

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