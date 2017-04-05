Александер Чеферин: "И Турция, и Германия заслуживают провести Euro-2024"

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал Турцию и Германию достойными кандидатами на проведение чемпионата Европы-2024. Эти страны стали единственными, подавшими заявки на Euro-2024.

- Чемпионат Европы мы проведем в большой стране, теперь это уже известно. И в Германии, и в Турции любят и знают футбол, - цитирует ТАСС Чеферина. - Обе страны заслуживают право провести чемпионат Европы. Сейчас пока неуместно говорить что-то кроме того, что кандидаты будет избираться согласно существующим требованиям и максимально прозрачно.