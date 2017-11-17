Златан Ибрагимович: "Приехал в Англию, чтобы завершить карьеру тогда, когда сам этого захочу, а не из-за травмы"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что верил в подписание нового контракта с клубом, несмотря на тяжелую травму, полученную в прошлом сезоне. Швед продолжает восстанавливаться и намерен вернуться в строй зимой.

– После травмы я сказал себе, что не сдамся, – цитирует A Bola Ибрагимовича. – Такого варианта никогда не было. Я приехал в Англию, чтобы завершить карьеру тогда, когда сам этого захочу, а не из-за травмы. Уверен, что вернусь еще лучше и сильнее, чем раньше. Это моя цель. Другого варианта нет. Смена позиции на поле? Я готов. Например, считаю, что "десятка" – это игрок, который очень важен, который считается лидером, появляется во всех новостях. Я вижу себя на этой позиции.