Жозе Моуринью: "Здорово иметь в запасе таких игроков, как Марсьяль и Мхитарян"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии с "Сандерлендом" (3:1) отметил, что в первом тайме его команда играла не лучшим образом. Он похвалил тех футболистов, которые выходили на замену.

– Первый тайм мне не понравился, – цитирует ВВС Моуринью. – Зато понравился и результат, и второй тайм. Думал, что начнем игру получше. Нужно отдать должное "Сандерленду", который в первой половине был хорош. Но мы смогли создать высокий прессинг и заиграть быстрее. Здорово иметь в запасе таких игроков, как Марсьяль и Мхитарян. Мы заслужили эту победу.

Считаю, что с "Бернли" мы играли лучше, чем сегодня. Но "МЮ" давно уже играет хорошо. Теперь у нас неплохие результаты: четыре подряд победы и 12 очков.