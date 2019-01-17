Жозе Моуринью: "Второе место с "МЮ" - одно из лучших достижений в моей карьере"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что второе место в чемпионате Англии в прошлом сезоне – одно из лучших его достижений. Напомним, что португалец был уволен из "МЮ" по ходу нынешнего сезона.

– Одной из моих лучших работ было завоевание второго места с "МЮ" в прошлом сезоне, – цитирует BeInSport Моуринью. – Вы можете сказать, что я сумасшедший, потому что, выиграв 25 титулов, называю одним из лучших достижений второе место. Но дело в том, что люди не знаю, что происходило за кулисами.