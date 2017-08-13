20:35 | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Обычно матчи с таким счетом складываются иначе"


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Вест Хэмом" (4:0) в матче первого тура чемпионата Англии отметил, что счет не отражает содержание игры. По словам наставника, ему нравится уверенность подопечных.

– Игра была тяжелой. Даже при счете 2:0 ничего было не ясно, так как соперник создал несколько хороших моментов, – отметил Моуринью в эфире Sky Sports. - Обычно матчи с таким счетом складываются иначе. Не думаю, что мы начали игру очень хорошо. Чувствовалась нервозность, однако потом все наладилось. Мне нравится уверенность команды. Мы проделали хорошую работу.

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