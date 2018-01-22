Жозе Моуринью: "Не забудем вклад Мхитаряна в победу в Лиге Европы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пожелал удачи полузащитнику Генриху Мхитаряну, который перешел в "Арсенал". Португальский специалист также выразил уверенность в том, что перешедший из лондонского клуба чилийский нападающий Алексис Санчес усилит атакующую линию "красных дьяволов".

- Хотелось бы пожелать Генриху успехов и счастья, которых, я уверен, он добьется, - цитирует официальный сайт манкунианцев Моуринью. - Он - игрок, которого мы не забудем. Особенно, его вклад в победу в Лиге Европы.

Алексис - один из лучших атакующих игроков мира. Он дополнит нашу молодую и очень талантливую атаку. Он привнесет свои амбиции, драйв и индивидуальность. Качества, которые формируют игрока "Манчестер Юнайтед", делают команду сильнее, а болельщиков заставляют гордиться величием клуба.

Напомним, Мхитарян играл за "МЮ" с 2016 по 2018 год, на его счету 13 голов и 11 голевых передач в 63 матчах, в том числе - в финале Лиги Европы против "Аякса" (2:0). Санчес выступал за "Арсенал" с 2014 по 2018 год. За это время он провел в составе "канониров" 166 матча, забив 80 мячей и отдав 46 результативных передач.