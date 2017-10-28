Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" контролировал игру "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что матч 10-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) получился тяжелым. По словам специалиста, "Красные дьяволы" одержали заслуженную победу в этой встрече.

– Матч получился тяжелым и мог завершиться в пользу любой из команд. Соперники старались победить, но понимали силу друг друга, – приводит BBC слова Моуринью. – Нам удалось контролировать игру "Тоттенхэма", который имел только один опасный момент.

Понимали, что можем уступить, допустив ошибку в обороне. Но ее сделали "шпоры". "Манчестер Юнайтед" одержал заслуженную победу.