Жозе Моуринью: "Лукаку нужны новые бутсы, в которых он сможет забивать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пошутил на тему малого количества голов у форварда Ромелу Лукаку. В семи последних матчах в премьер-лиге бельгиец забил всего один мяч.

- Мне кажется, Лукаку нужен большой контракт с поставщиком обуви, потому что на данный момент у него нет контракта каким-либо брендом, поэтому он играет в черных бутсах, - цитирует L'Equipe Моуринью. - Думаю, ему нужна фирма, которая сможет подобрать ему правильную обувь, тогда он снова начнет забивать. Если серьезно, то он невероятно хорошо работает на тренировках. Он невероятный игрок, невероятный профессионал и отличный собеседник.