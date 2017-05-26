Заа на пять лет продлил контракт с "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа подписал новый контракт с командой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что зарплата хавбека составит 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Отметим, 24-летний Заа выступает в "Кристал Пэлас" с 2010 года. Всего в составе команды он провел 258 матчей, в которых забил 34 мяча. С 2013 по 2015 год принадлежал "Манчестер Юнайтед", но не смог закрепиться в составе.