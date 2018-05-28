Юрий Жирков: "Виллаш-Боаш хотел, чтобы я остался в "Челси"

Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в интервью "СЭ" сказал, что решил уйти из "Челси" летом 2011 года из-за бытовых проблем. Он отметил, что не жалеет об этом.

– Если бы вы были более коммуникабельным человеком, быстрее выучили язык, то могли бы там намного дольше задержаться? Все говорят, что по мастерству к вам в "Челси" вопросов вообще не было.

– Конечно, мог. Когда уходил, у меня был разговор с Андре Виллашем-Боашем, который в тот момент тренировал "Челси". Он хотел, чтобы я остался. Но были определенные моменты, которые мне не нравились. Они были связаны с бытом. Например, теще и детям отказывали в визе. Все это в голове откладывалось.

А тут еще и проводил одну-две игры, а потом какое-то время не выходил на поле. Когда ты выходишь на поле каждую игру, все эти проблемы кажутся не настолько значимыми. Когда же сидишь на замене – все обостряется, бьет по тебе сильно.

– Не жалеете, что тогда решили уехать из Англии? Если бы была возможность принять это решение заново – вернулись бы в Россию?

– Не знаю. Наверное, не жалею. Значит, так должно было произойти.

– С Ивановичем дружите, как и во времена "Челси"?

– Да. Иванович, кстати, перезванивается и с Андреем Шевченко, который вместе с Бано помогал мне освоиться в "Челси", когда я туда только пришел. Общаются на английском. А мы вот с Шевой давно не разговаривали. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, Жирков выступал за "Челси" с лета 2009-го по лето 2011 года. За это время он принял участие в 49 матчах, забив 1 гол. В составе "синих" он стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок и Суперкубок Англии.

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