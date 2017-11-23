Юрий Белоус: "Я бы не ставил крест на Слуцком"

Экс-президент "Москвы" Юрий Белоус отметил, что Леонид Слуцкий может остаться главным тренером "Халла", если команда проведет успешно 2-3 игры. По его словам, у российского специалиста две проблемы - нехватка опыта в сторительстве новых команд и неумение справляться с прессингом со стороны СМИ и болельщиков.

– Даже если Слуцкого завтра уволят, в любом случае он приобретет полезный опыт. Но я бы не ставил крест на этом проекте. Две-три успешные игры, и все перевернется. Турнирная ситуация, конечно, сложная. Мне кажется, у Слуцкого сейчас две главные проблемы. Первая – он никогда не делал полностью новую команду. В ФК "Москва" была основа, созданная Валерием Петраковым и селекционным отделом. Такая же история – в ЦСКА. Акинфеев, Березуцкие. Игнашевич, Дзагоев, Вагнер – все они уже были. Здесь же ситуация совсем другая, надо было начинать с нуля. Ну и вторая проблема – психология. Слуцкий не всегда справляется с давлением. Прессинг со стороны СМИ и болельщиков – то, что выбивает его из колеи. Так же случилось и в сборной России. Если Леонида Викторовича сейчас начнут прессовать по-серьезному, может не выдержать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Юрия Белоуса