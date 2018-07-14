Юрген Клопп: "Шачири идеально впишется в игру "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад подписанию полузащитника Джердана Шачири. Немецкий специалист уверен, что швейцарец впишется в игру "красных".

- Когда такие игроки, как Шачири, становятся доступны на трансферном рынке, вы должны реагировать, если умны, - цитирует пресс-служба клуба Клоппа. - Хорошо его знаю со времен в Швейцарии и Германии. Джердан идеально впишется в игру "Ливерпуля", я верю. У него есть личность и драйв.