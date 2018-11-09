Юрген Клопп: "Сезон будет успешным, если "Ливерпуль" станет чемпионом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 12-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма" считает, что сезон будет успешным только в случае завоевания чемпионства мерсисайдской командой.

Немецкий специалист назвал "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" главными соперниками в борьбе за победу в АПЛ.

– Знаете, кажется, что сезон будет успешным для "Ливерпуля", только если мы станем чемпионами, – цитирует Daily Mail Клоппа. – На этой неделе была сложная встреча против "Црвены Звезды", в которой мы уступили (0:2), а "Манчестер Сити" спокойно выиграл у "Шахтера" (6:0). Дело в том, что нельзя списывать остальных соперников в борьбе за победу в АПЛ – "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм". Взять титул будет очень сложно. Следующий матч с "Фулхэмом" покажет, на что мы способны.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" после 11 встреч занимает третье место с 27 очками в активе.

Матч "Ливерпуль" – "Фулхэм": чемпионат Англии по футболу, 11 ноября, начало – в 15.00 (мск).