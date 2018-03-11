Юрген Клопп: "Не знаю, почему наши защитники дали форвардам "Манчестера" столько пространства"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не понимает, почему игроки его команды дали столько пространства форвардам "Манчестер Юнайтед" в матче 30-го тура чемпионата Англии. Напомним, что "Манчестер Юнайтед" добился победы со счетом 2:1.

– У меня нет объяснений, потому что было очевидно, что если на поле Лукаку, то они будут играть длинными забросами. В случае с первым голом Рэшфорда мы должны были лучше играть в обороне, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Такое бывает в футболе. Если не совершать ошибок, то другая команда не сможет забить.