Яя Туре: "Приключение с "Манчестер Сити" еще не закончено"

Полузащитник Яя Туре признался, что он рад продлить контракт с "Манчестер Сити" и с нетерпением ждет нового сезона. Также он рассчитывает выиграть трофеи с "горожанами".

- Я очень рад, - цитирует пресс-служба клуба Туре. - Говорил себе, что приключение с "Сити" еще не закончено, и когда получил звонок от спортивного директора клуба и поговорил с тренером, был счастлив.

Когда я перешел в "Манчестер Сити", пытался стать частью новой истории, чего-то особенного в этом клубе. Мне очень повезло, что играю в большом клубе с отличными игроками, которые помогают мне достигать своих целей.

Конечно, я хочу выигрывать трофеи, это очень важно для меня. В моем возрасте хочется наслаждаться футболом. Это отличный клуб, который идет в правильном направлении с новыми игроками. Наш менталитет - всегда побеждать.