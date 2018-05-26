Яя Туре может перейти в "Марсель" или "Вест Хэм"

"Марсель" и "Вест Хэм" проявляют интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Яя Туре, сообщает L'Equipe.

Сообщается, что ивуариец не заинтересован в имеющихся у него предложениях из Китая. С ним общался спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, но есть сомнения, что французский клуб сможет удовлетворить его требования по зарплате. Также футболистом интересуется "Вест Хэм".

35-летний хавбек 30 июня станет свободным агентом. В прошедшем сезоне он провел десять матчей в премьер-лиге и сделал две голевые передачи.