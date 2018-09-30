Ярмоленко в Инстаграме: "Спасибо болельщикам "Вест Хэма" за невероятную поддержку". Фото

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (3:1). В Инстаграме он опубликовал фото с матча.
- Поздравляю с победой, молотобойцы. Это был отличный день, - написал футболист. - Спасибо вам, болельщикам за великолепную поддержку!
Второй мяч сперва был записан на Ярмоленко, но затем его записали как автогол Виктора Линделефа.
Congrats on the win, the Irons! It was an excellent day. Thank you, the fans, for your incredible support! @westham #prostarfootballagency
Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) 29 Сен 2018 в 7:42 PDT
Все о чемпионате Англии - здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...