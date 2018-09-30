Ярмоленко в Инстаграме: "Спасибо болельщикам "Вест Хэма" за невероятную поддержку". Фото

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (3:1). В Инстаграме он опубликовал фото с матча.

- Поздравляю с победой, молотобойцы. Это был отличный день, - написал футболист. - Спасибо вам, болельщикам за великолепную поддержку!

Второй мяч сперва был записан на Ярмоленко, но затем его записали как автогол Виктора Линделефа.

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