Владелец "Барнсли", болеющий раком, может не дожить до конца сезона

Владелец "Барнсли" Патрик Крайн, который болеет раком, обратился к болельщикам клуба с открытым письмом. По его словам, он может не дожить до конца текущего сезона.

"Рак коварен, поэтому я прощу всех регулярно посещать врачей. В последнее время мы сосредоточились на вещах, которые важны для меня, – приводит The Sun слова Крайна. – Много времени я провел бессмысленно. Семья важна для меня, но мне было необходимо уделять ей больше времени. Безусловно, мой клуб тоже был важен. И мне повезло, что моя семья прониклась любовью к "Барнсли"…

… Если говорить об этом сезоне, то нам удалось стать сильнее. Я не ожидаю того, что доживу до его окончания, чтобы увидеть конечный результат. Но я посещаю игры с надеждой. Я желаю вас всего доброго и благодарю за доброту на протяжении многих лет".