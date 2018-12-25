21:45 | Футбол — Англия

Видео: братья Погба, Зума и Менди исполнили зажигательный танец на Рождество

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба исполнил зажигательный танец вместе со своими братьями, защитником "Эвертона" Куртом Зумой и футболистом "Манчестер Сити" Бенжаменом Менди​.

25-летний французский хавбек "красных дьяволов" опубликовал сторис в своем Инстаграме.

– Что происходит, когда мы собираемся вместе, – подписал видео Погба.

 

 

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