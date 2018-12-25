Видео: братья Погба, Зума и Менди исполнили зажигательный танец на Рождество

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба исполнил зажигательный танец вместе со своими братьями, защитником "Эвертона" Куртом Зумой и футболистом "Манчестер Сити" Бенжаменом Менди.
25-летний французский хавбек "красных дьяволов" опубликовал сторис в своем Инстаграме.
– Что происходит, когда мы собираемся вместе, – подписал видео Погба.
The Pogba’s doing Christmas in style today - a very nice touch to welcome Kurt Zouma into their home for it too. pic.twitter.com/d9BBqumF6K– Get French Football News (@GFFN) 25 декабря 2018 г.
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