Венгер сменит Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"?

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может сменить Жозе Моуринью на посту наставника "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил английский футболист, тренер и футбольный эксперт Пол Мерсон.

Ранее появилась информация, что Моуринью будет уволен в эти выходные. Кроме того, "МЮ" в матче 8-го тура чемпионата Англии по ходу первого тайма уже уступает "Ньюкаслу" со счетом 0:2.

"Манчестер Юнайтед" в семи играх чемпионата набрал 10 очков и сейчас занимает 10-е место в таблице. В Лиге чемпионов "красные дьяволы" одержали победу над "Янг Бойз" (3:0), но не смогли обыграть "Валенсию" (0:0). Кроме того, команда вылетела из Кубка лиги, уступив "Дерби Каунти".