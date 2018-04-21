Венгер может возглавить "Монако", "Эвертон" или одну из сборных

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не станет завершать карьеру по окончании нынешнего сезона, утверждает The Telegraph. Сообщается, что 68-летний специалист может возглавить "Монако" или "Эвертон".



Также Венгер интересуется работой в одной из сборных. Отмечается, что летом 2016 года он внимательно следил за ситуацией в сборной Англии, когда ее покинул Рой Ходжсон. Не исключается вариант, при котором Венгер все-таки решит завершить тренерскую карьеру. Тогда он станет генеральным менеджером "ПСЖ".



Ранее стало известно, что Венгер покинет "Арсенал" по окончании нынешнего сезона. Он возглавлял команду с 1996 года.