18:31 21 апреля | Футбол — Англия

Венгер может возглавить "Монако", "Эвертон" или одну из сборных


Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не станет завершать карьеру по окончании нынешнего сезона, утверждает The Telegraph. Сообщается, что 68-летний специалист может возглавить "Монако" или "Эвертон".

Также Венгер интересуется работой в одной из сборных. Отмечается, что летом 2016 года он внимательно следил за ситуацией в сборной Англии, когда ее покинул Рой Ходжсон. Не исключается вариант, при котором Венгер все-таки решит завершить тренерскую карьеру. Тогда он станет генеральным менеджером "ПСЖ".

Ранее стало известно, что Венгер покинет "Арсенал" по окончании нынешнего сезона. Он возглавлял команду с 1996 года.

 

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