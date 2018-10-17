Венгер готов вернуться к работе 1 января. Возможно, в Японии

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что готов вернуться к активной работе. Специалист возглавлял лондонцев с 1996 по 2018 год.

- Думаю, я вернусь 1 января. Я еще не знаю, где. Я почувствовал, что отдохнул и готов снова работать, - цитирует Bild Венгера. - Есть футбольные федерации, сборные. Возможно, это будет в Японии. После 22 лет в "Арсенале" у меня был большой опыт на разных уровнях.

До "Арсенала" Венгер возглавлял японский клуб "Нагоя Грампус". В числе возможных мест работы специалиста назывались "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и пост спортивного директора "ПСЖ".