Венгер дисквалифицирован на три матча за критику судей

Футбольная ассоциация Англии (The FA) дисквалифицировала главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера на три матча, сообщает Sky Sports. 68-летний специалист наказан за его критические высказывания в адрес судей по итогам встречи 21-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (1:1). Французский специалист резко критиковал арбитра Майка Дина из-за его решения назначить пенальти в ворота "канониров".

Француз также заплатит штраф в размере 40 тысяч фунтов стерлингов.

Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в ближайших играх против "Ноттингем Форест", "Челси" и "Борнмута", однако ему разрешено присутствовать на стадионе.