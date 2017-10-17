В "Лестере" готовы предложить контракт Карло Анчелотти

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может возглавить "Лестер", утверждает The Telegraph. Руководство "лис" рассчитывает на том, что 58-лений итальянец подпишет контракт с клубом.

Ранее "Лестер" отправил в отставку главного тренера Крэйга Шекспира. Он временно возглавил клуб в феврале после отставки Клаудио Раньери. Специалист смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.

В этом сезоне "лисы" не могут победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Владелец "Лестера": "Руководство решило, что увольнение Шекспира – шаг вперед для клуба" //

"Лестер" объявил об увольнении Шекспира