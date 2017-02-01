21:54 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

В Испании приняли новичка "Саутгемптона" за Серхио Рамоса

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Болельщики "Реала" и сборной Испании в последний день трансферного окна были испуганы трансфером вратаря "Ниццы" Муэз Ассена в "Саутгемптон". Как информирует AS, фотография 21-летнего голкипера, сделанная во время презентации француза в качестве игрока "святых", взбудоражила социальные сети страны из-за сходства футболиста с капитаном "Королевского клуба" Серхио Рамосом.

Отметим, что Ассен будет выступать за английский клуб на правах аренды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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EVIL915

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