В ФИФА заявили о политике нулевой терпимости к педофилии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что в футболе и спорте должна быть нулевая терпимость в отношении педофилии. По словам главы организации, в мире существует не так уж и много вещей, которые могут быть хуже этого.

Ранее в Англии разгорелся скандал на фоне сообщений о фактах домогательства детских тренеров до юных игроков. Сообщалось, что около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании.

- К этому должна быть нулевая терпимость, - приводит AFP слова Инфантино. - В мире существует не так уж и много вещей, которые хуже насилия над детьми.

В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?