10:22 | ФУТБОЛ — Англия

В ФИФА заявили о политике нулевой терпимости к педофилии

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что в футболе и спорте должна быть нулевая терпимость в отношении педофилии. По словам главы организации, в мире существует не так уж и много вещей, которые могут быть хуже этого.

Ранее в Англии разгорелся скандал на фоне сообщений о фактах домогательства детских тренеров до юных игроков. Сообщалось, что около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании.

- К этому должна быть нулевая терпимость, - приводит AFP слова Инфантино. - В мире существует не так уж и много вещей, которые хуже насилия над детьми.

В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

Garik20002,иди за дровами,а то замёрзнешь.

11:24

Garik20002

Да ладно уж. За 50 лет от химической кастрации гомосексуалистов до правовой святости ЛГБТ-сообществ дошли британцы же. Наверное, пора им и педофилию уже узаконить. Свободное общество, куда уж нам.

10:55

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Материалы других СМИ