В ФИФА заявили о политике нулевой терпимости к педофилии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что в футболе и спорте должна быть нулевая терпимость в отношении педофилии. По словам главы организации, в мире существует не так уж и много вещей, которые могут быть хуже этого.
Ранее в Англии разгорелся скандал на фоне сообщений о фактах домогательства детских тренеров до юных игроков. Сообщалось, что около 350 детей могли стать жертвами домогательств в футбольных клубах Великобритании.
- К этому должна быть нулевая терпимость, - приводит AFP слова Инфантино. - В мире существует не так уж и много вещей, которые хуже насилия над детьми.
В Англии – скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?
ЗЮК
Garik20002,иди за дровами,а то замёрзнешь.
11:24
Garik20002
Да ладно уж. За 50 лет от химической кастрации гомосексуалистов до правовой святости ЛГБТ-сообществ дошли британцы же. Наверное, пора им и педофилию уже узаконить. Свободное общество, куда уж нам.
10:55