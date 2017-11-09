"Уотфорд" и "Стоук Сити" оштрафованы почти на 50 000 фунтов стерлингов

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Уотфорд" на 25 тысяч фунтов стерлингов, а "Стоук Сити" на 20 тысяч фунтов за "неспособность контролировать собственных игроков". В конце матча между этими командами после фола хавбека "гончаров" Джо Аллена форвард "шершней" Трой Дини схватил полузащитника за голову и спровоцировал массовую потасовку. В конфликт пришлось вмешаться судье.
Игра прошла 28 октября и завершилась победой "Стоука" (1:0).
Deeney. What a cunt. pic.twitter.com/rtXcmH1iZJ– Terje (@ArsenalTerje) 28 октября 2017 г.