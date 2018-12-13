Унаи Эмери: "Арсенал" планирует приобрести центрального защитника зимой"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассчитывает приобрести одного центрального защитника в команду в связи с большим количеством травмированных футболистов этого амплуа в клубе, сообщает Mirror.

В списке потенциальных новичков находится защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи, футболист "Челси" Гэри Кэйхилл​ и игрок "Вальядолида" Фернандо Калеро.

Ранее травму крестообразных связок получил защитник "Арсенала" Роб Холдинг, а Шкодран Мустафи испытывает проблемы с подколенным сухожилем.

– "Арсеналу" было бы неплохо приобрести одного центрального защитника зимой, – приводит слова Эмери Mirror. – Очень важно, что от травмы восстановился Лоран Косьельни. Тренерскому штабу необходим этот игрок. Не стоит забывать, что возможен вариант с тремя центральными защитника, где смогут выйти на поле Штефан Лихтштайнер и Начо Монреаль.

Все о чемпионате Англии.