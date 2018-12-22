Уле Гуннар Сульшер - о первой победе с "МЮ": "Футбол очень простой, если в наличии классные игроки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от дебютного матча у руля команды. "МЮ" в дебютной игре норвежца разгромил "Кардифф Сити"​ 5:1.

– Футбол очень простой, если у тебя классные игроки! У меня очень хороший состав футболистов невероятного класса, – цитирует BBC Сульшера. – Я приехал вечером в среду, и у меня были только два дня с игроками. Уэйн Руни написал мне сообщение и дал пару советов. Он сказал, чтобы я дал им играть в футбол, наслаждаться и быть "Манчестер Юнайтед".

Если мы будем проводить все матчи так же, как этот, то я буду счастлив. Залогом успеха стала оборона. Центральные и крайние защитники сегодня были великолепны.

Отрыв от лидеров? Мы будем думать только об одной игре за раз. У нас отставание 8 или 9 очков, но нам нужно делать шаги постепенно. Это начало, и мы движемся вперед.