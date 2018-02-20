Уилл Григг: "Кубок Англии складывается для меня великолепно"

Нападающий "Уигана" Уилл Григ после матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:0) отметил, что турнир складывается для него успешно. Ирландец забил единственный гол в этой встрече. Всего на его счету 7 мячей в 7 играх.

- Это великолепно!, - приводит ВВС слова Григга. - Это не просто красивая игра для нас. Нет, парни сыграли сегодня невероятно. Мой гол? Удалось не попасть в офсайд и выиграть забег у Уокера. Я форвард, и пытаюсь воспользоваться шансом, если он есть. Пока Кубок Англии складывается для меня просто великолепно.