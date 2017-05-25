Уэйн Руни: "Знаю, что Моуринью не хочет моего ухода из "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после финала Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что не знает, когда завершит карьеру, передает из Стокгольма спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист отметил: решение о следующем сезоне он примет в ближайшие недели.

– Джон Терри на днях сыграл последний матч за "Челси". А когда будет ваша финальная игра в "МЮ"?

– Я не знаю! Честно! Не хочу сейчас об этом думать. Главное для меня сейчас – побыть с семьей.

– Вы будете говорить с Моуринью о своем будущем?

– Я не знаю. Мы не планировали ничего подобного. Я лишь знаю, что он не хочет моего ухода.

– Зависит ли ваше решение о своем будущем от покупок "МЮ" в летнее трансферное окно?

– Нет, точно не зависит. Я собираюсь принять решение, основанное исключительно на своем состоянии. Думаю, сделаю это в ближайшие недели.

– Вы не играли значительную часть сезона. Неужели это не влияет на ваше решение?

– В первую очередь, я командный игрок. И в этом сезоне я не был удивлен или шокирован тем, что часто не попадал в состав. Это решение Жозе. Когда я нужен тренеру, всегда выхожу на поле.

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