Трой Дини: "Защитники "Арсенала" не были готовы бороться"

Нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что игроки "Арсенала" не были готовы сражаться за победу в последнем матче этих команд в чемпионате Англии. "Уотфорд" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1.

– Я, возможно, не выдающийся футболист, как некоторые из игроков "Арсенала", но я физически крепкий, жесткий, нацеленный на борьбу, – цитирует ВВС Дини. – Я делаю все так, как "канонирам" не нравится. Мне хотелось знать, есть ли среди защитников "Арсенала" те, кто готов сражаться. И не увидел таких. Мне даже не пришлось бороться с ними.