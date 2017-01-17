20:19 | ФУТБОЛ — Англия

Том Кэрролл: "Рад вернуться в "Суонси"

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Полузащитник Том Кэрролл, выступавший за "Тоттенхэм", подписал контракт со "Суонси", сообщает пресс-служба валлийского клуба. В сезоне-2014/15 24-летний хавбек выступал за "лебедей" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Кэрролл принял участие в игре 2-го тура премьер-лиги против "Кристал Пэлас", выйдя на замену в концовке встречи. По словам игрока, его предыдущий опыт выступления за "Суонси" поможет ему сделать новый шаг в своей карьере.

– Я рад вернуться в "Суонси", – приводит пресс-служба валлийского клуба слова Кэрролла. – Я знаком со многими игроками, которые сейчас защищают цвета команды. Уверен, я смогу быстро адаптироваться в коллективе. Надеюсь, переход в стан "лебедей" поможет мне сделать новый шаг в развитии своей карьеры. С нетерпением жду первого выхода на поле в составе "Суонси".

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Материалы REN-TV

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