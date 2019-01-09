Тоби Алдервейрелд: "Рад, что "Тоттенхэм" дал мне уверенность на следующий сезон

Бельгийский защитник "Тоттенъхэма" Тоби Алдервейрелд прокомментировал продление своего контракта с клубом на следующий сезон.

- Я очень счастлив от того, что останусь в команде на следующий сезон. Мой контракт был продлен на один сезон, и я рад, что "шпоры" дали мне уверенность на следующий год, - приводит слова Алдервейрелда Goal.com. - Болельщики видят, что я всегда отдаюсь на 100% за "Тоттенхэм" в каждой игре. Стараюсь фокусироваться только на том, что происходит на поле. Это мой четвертый сезон в команде. Я счастлив здесь и делаю все для того, чтобы помочь команде.

Ранее в СМИ проходила информация, согласно которой "Манчестер Юнайтед" готов был выкупить игрока, заплатив необходимую сумму отступных. Она составляла 25 миллионов фунтов стерлингов. В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл в 27 матчах команды.