10:09 | ФУТБОЛ — Англия

Тим Шервуд: "Манчестер Сити" зимой купит Кэррика"

0
0
0

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. По словам специалиста, "Манчестер Сити" нуждается в хавбеке, который умеет играть в одно касание.

- Он играет в одно касание, когда это необходимо, и не злоупотребляет контролем мяча, - приводит Goal.com слова Шервуда. - Он мог бы стать трансферным приоритетом любого клуба чемпионата Англии. "Манчестер Сити" остро необходим Кэррик. Да, у них есть Фернанду и Фернандинью, но они не могут повторить игру Майкла. "Горожане" купят его зимой, если он будет не нужен манкунианцам.

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ