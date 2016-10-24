Тим Шервуд: "Манчестер Сити" зимой купит Кэррика"

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. По словам специалиста, "Манчестер Сити" нуждается в хавбеке, который умеет играть в одно касание.

- Он играет в одно касание, когда это необходимо, и не злоупотребляет контролем мяча, - приводит Goal.com слова Шервуда. - Он мог бы стать трансферным приоритетом любого клуба чемпионата Англии. "Манчестер Сити" остро необходим Кэррик. Да, у них есть Фернанду и Фернандинью, но они не могут повторить игру Майкла. "Горожане" купят его зимой, если он будет не нужен манкунианцам.