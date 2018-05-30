Терри покидает "Астон Виллу"

"Астон Вилла" на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Джона Терри.

37-летний англичанин перешел в клуб из Бирмингема из "Челси" прошлым летом, однако не смог помочь команде вернуться в премьер-лигу. В минувшем сезоне "львы" заняли четвертое место в чемпионшипе и проиграли "Фулхэму" (0:1) в решающем матче за выход в высший дивизион.

– Джон – настоящий лидер, – говорится в заявлении клуба. – Мы надеемся, что он будет с любовью вспоминать время, проведенное в "Астон Вилле". Желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

В минувшем сезоне Терри провел за "Астон Виллу" 35 матчей в чемпионшипе.