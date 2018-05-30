Терри покидает "Астон Виллу"

"Астон Вилла" на своем официальном сайте объявила об уходе защитника Джона Терри.
37-летний англичанин перешел в клуб из Бирмингема из "Челси" прошлым летом, однако не смог помочь команде вернуться в премьер-лигу. В минувшем сезоне "львы" заняли четвертое место в чемпионшипе и проиграли "Фулхэму" (0:1) в решающем матче за выход в высший дивизион.
– Джон – настоящий лидер, – говорится в заявлении клуба. – Мы надеемся, что он будет с любовью вспоминать время, проведенное в "Астон Вилле". Желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.
В минувшем сезоне Терри провел за "Астон Виллу" 35 матчей в чемпионшипе.
Club statement: John Terry update...– Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 30 мая 2018 г.
👉 https://t.co/hqCPdzCBbo#AVFC pic.twitter.com/tXh06Ucbya