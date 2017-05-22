Тьерри Анри: "Гвардьола пригласит в "Сити" несколько известных игроков"

Бывший игрок "Арсенала" Тьерри Анри уверен, что "Манчестер Сити" подпишет несколько именитых игроков летом. Также он считает, что "горожане" будут бороться за победу в чемпионате Англии в следующем сезоне.

- Я уверен, что Гвардьола собирается побороться за чемпионский титул в следующем сезоне, - цитирует Sky Sports Анри. - Это первый сезон, когда он ничего не выиграл, для него это новая вещь. Думаю, что он многое узнал о себе как о тренере и о том, насколько конкурентоспособная лига в Англии. Уверен, что он попытается проявить себя лучше и для этого пригласит в "Сити" несколько известных игроков.