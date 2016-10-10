Сын Руни стал игроком детской команды "МЮ"

Шестилетний сын нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни Кай стал игроком детской команды "МЮ", сообщает Miror. По информации издания, в составе юных футболистов клуба также тренируется сын полузащитника "манкунианцев" Майкла Кэррика.

– Кажется, детям Уэйна и Майкла это действительно нравится, – цитирует Mirror одного из представителей детской команды "Манчестер Юнайтед". – Они регулярно приезжают тренироваться. Это немного забавно, потому что их отцы играют уже не так часто, но эти ребята могут стать звездами клуба в будущем.

Это не первый случай выступления детей звездных игроков за детские команды. Так шестилетний сын Криштиану Роналду играет в детской команде "Посуэло-де–Аларкон", представляющей четвертый дивизион испанского футбола.

Wayne Rooney's six-year-old son Kai signs with Manchester United youth development squad https://t.co/tBLkkOSxNJ pic.twitter.com/7XKe61m54G – Mirror Football (@MirrorFootball) 10 октября 2016 г.



